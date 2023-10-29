Не баріться: садівники пояснили, що потрібно робити вже зараз, аби захистити газон від хвороб

Зима вже не за горами, тому є невеликі роботи, які потрібно виконувати у саду. Це включає в себе позбавлення від купи листя.

Коли листя вологе, це погано для трави. Про це повідомляє Express.co.uk.

Коли дощ вбирається в листя, воно додає газону додатковий шар вологи. Тоді вода може наситити траву під нею та зашкодити її росту.

Читайте також: Садівники пояснили, які рослини не варто висаджувати восени: не витримають морозів

Це може навіть означати, що починають формуватися грибкові захворювання. Треба дати траві достатньо місця для дихання, а це означає, що на ній не буде листя, моху та сміття.

Експерт із газонів також порадив уникати згрібання газону, поки він мокрий, оскільки це може пошкодити траву. Граблі також можуть застрягти у мокрому ґрунті, що пошкодить газон.

Опале листя можна використовувати в саду для інших цілей, що робить роботу ще більш корисною. Їх можна використовувати як мульчу навколо дерев та інших садових рослин.

Нагадаємо, ми розповіли про 5 корисних порад щодо догляду за кімнатними рослинами восени.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!