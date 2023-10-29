Не медлите: садоводы объяснили, что нужно делать уже сейчас, чтобы защитить газон от болезней

Зима уже не за горами, поэтому есть небольшие роботы, которые нужно выполнять в саду. Это включает в себя избавление от груды листьев.

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Когда листья влажные, это плохо для травы. Об этом сообщает Express.co.uk.

Когда дождь впитывается в листву, они добавляют газону дополнительный слой влаги. Тогда вода может насытить траву под ней и навредить ее росту.

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Это может даже означать, что начинают формироваться грибковые заболевания. Надо дать траве достаточно места для дыхания, а это значит, что на ней не будет листьев, мха и мусора.

Эксперт по газонам также посоветовал избегать сгребания газона, пока он мокрый, поскольку это может повредить траву. Грабли также могут застрять в мокрой почве, что повредит газон.

Опавшие листья можно использовать в саду для других целей, что делает работу еще более полезной. Их можно использовать в качестве мульчи вокруг деревьев и других садовых растений.

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