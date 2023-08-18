Не обрізайте цілком: садівники пояснили, що робити, якщо гортензія стала коричневою

Гортензії є одними з найкрасивіших рослин, які можна вирощувати в садах наприкінці літа. Втім, інколи рослини погано цвітуть або стають надзвичайно сухими.

Цьому може бути проста причина, яку можна вирішити без обрізання. Про це розповів блогер під ніком myformalgarden у TikTok.

Садівник пояснив, що вітрові опіки можуть зашкодити гортензіям, оскільки швидкий рух повітря може забрати всю вологу з квітки. Якщо вітряно, переконайтеся, що ви поливали гортензію.

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Щоб прибрати коричневі та бурі квіти, не потрібно обрізати гортензії або зрізати всю квітку. Достатньо підправити темно-коричневу частину ножицями.

"Не потрібно знімати всю квіткову головку. Тоді ви зможете насолоджуватися тим, що гортензія знову виглядає гарною", – зазначив блогер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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