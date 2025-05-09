Не пенсія, а мрія: названо країну з найвищими виплатами у світі

У світі існує чимало країн, де пенсіонери забезпечені високими виплатами. Втім, найкращою визнана пенсійна система Нідерландів – саме там люди отримують найбільші пенсії.

За даними рейтингу Mercer CFA Institute Global Pension Index 2024, пенсійна система цієї держави очолила список, набравши 84,8 бала зі 100 можливих. Про це повідомляє "24 Канал".

Пенсійна система Нідерландів складається з трьох ключових елементів:

Базова державна пенсія (AOW) – виплачується всім жителям країни після досягнення пенсійного віку.

– виплачується всім жителям країни після досягнення пенсійного віку. Обов’язкові професійні пенсійні програми – охоплюють більшість зайнятих осіб і забезпечують додаткові виплати, що залежать від доходу.

– охоплюють більшість зайнятих осіб і забезпечують додаткові виплати, що залежать від доходу. Добровільні приватні заощадження – дають можливість самостійно накопичувати кошти на старість.

Подібна модель гарантує не лише значний дохід у період пенсії, але й зберігає фінансову стабільність завдяки широкому залученню громадян і ефективному адмініструванню пенсійних фондів.

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Інші держави де також виплачують високі пенсії

У рейтингу також виділяються:

Ісландія: 83,4 балів;

Данія: 81,6 балів;

Ізраїль: 80,2 балів.

Країни-лідери з найбільшими обсягами накопичених пенсійних активів:

США: 11,760 млрд доларів;

Японія: 2,066 млрд доларів;

Канада: 1,804 млрд доларів;

Нідерланди: 1,131 млрд доларів.

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