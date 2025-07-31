Не підведуть: топ авто, які найменше ламаються

На вторинному автомобільному ринку вистачає транспортних засобів із сумнівною історією, проте є моделі, які з роками заслужили репутацію надійних та довговічних. Експерти назвали п’ять авто з пробігом, які вирізняються стійкістю, простотою обслуговування та здатністю працювати роками без серйозних проблем.

Про це повідомило видання OBOZ.UA. Серед таких машин — представники різних сегментів і призначення, які здобули популярність серед водіїв у різних країнах. Наприклад, Honda Jazz ідеально підходить для міських поїздок і може служити роками за умови регулярного техогляду. Suzuki Jimny — невеликий позашляховик, який чудово поводиться в умовах бездоріжжя. Toyota Venza розрахована на комфортне сімейне пересування й пропонує сучасний рівень оснащення. Buick із двигуном V8 — типово американський надійний седан, що може слугувати довго, хоча й споживає чимало пального. Renault Logan відомий своєю простотою та здатністю працювати навіть за мінімального догляду.

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Хоч ці авто й не конкурують напряму, кожне з них має свої сильні сторони, які роблять їх вигідним вибором на вторинному ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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