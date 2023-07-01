Не купуйте не понюхавши: Як обрати хорошу черешню на ринку та в магазині

Літній сезон приносить розкішні черешні на українські столи. Незалежно від того, який сорт ви оберете, на ринку знайдеться багато пропозицій. Та як правильно вибрати черешню? Якими мають бути ягоди зовні? Ці запитання можуть виникнути у вас. Надаємо кілька порад, які допоможуть вам обрати ягоду правильно.

Читайте також: Як перевірити черешню на наявність черв‘яків

По-перше, зверніть увагу на колір ягід. Яскравий колір є ознакою свіжості. Черешня повинна мати рівномірне червоне забарвлення без зеленуватих або блідих ділянок. Жовті ягоди мають бути золотистого відтінку без плям або потемнінь.

Другий аспект – текстура ягід. Вони не повинні бути маслянистими або занадто м'якими, оскільки це може свідчити про початок псування. Перед покупкою понюхайте ягоду і обережно її покрутіть в руках.

Також зверніть увагу на зовнішній вигляд черешні. Шкірка повинна бути гладкою і без пошкоджень, уникайте ягід з тріщинами, сірими плямами або ознаками псування. Порадьтеся з продавцем про сорт черешні та знайдіть характеристики цього сорту в Інтернеті, перш ніж купувати ягоди. Якщо маєте таку можливість, спробуйте черешню, щоб переконатися, що вона має насичений смак, який вам до вподоби.

Тепер перейдемо до популярних сортів черешні в Україні. Варто зазначити, що кожен сорт має свої смакові особливості. Ось деякі популярні сорти:

"Регіна": солодкі і соковиті ягоди, середнього розміру. "Тамара": м'ясисті і солодкі ягоди, середнього розміру. "Крупноплідна черешня": великі і солодкі ягоди, відмінна для консервації. "Чорна Мелітопольська": урожайна і соковита, з помірною солодкістю і свіжою кислинкою. "Чорний принц": великі і солодкі ягоди з майже чорним кольором. "Дрогана жовта": великі і солодкі жовті ягоди, стійкі до морозів. "Присадибна": солодкі і соковиті ягоди, відмінна стійкість до умов вирощування. "Розовинка рання": рано дозріваючі ягоди зі соковитим солодким смаком.

Якщо взимку ви сумуєте за літніми днями, коли сонце палко припікає, а на столі з'являються смачні свіжі фрукти та ягоди, ми маємо для вас рецепт черешні у власному соку, який допоможе вам згадати цю приємну пору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!