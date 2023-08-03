Не доведеться копатися в землі: чим замінити ґрунт для кімнатних рослин

У пошуку екологічних та зручних способів пересадки кімнатних рослин, квітникарі знаходять альтернативи традиційному ґрунту. Альтернативні рішення не лише дозволяють зберегти здоров'я рослин, але й спростять процес.

UAportal розповість, чим можна замінити ґрунт для пересадки кімнатних рослин.

Один із таких варіантів – кокосовий субстрат, що представляє собою висушену та спресовану шкірку кокоса. Ця екосуміш містить природні антисептики, дозволяє рослинам зберігати нейтральний рівень кислотності та утримувати оптимальний рівень вологості. Процедура заміни ґрунту досить проста: субстрат змішується з водою у співвідношенні 1:5, після чого він готовий для використання.

Ще одним популярним варіантом є гранула, яка добре вбирає вологу та віддає її рослинам. Як і кокосовий субстрат, гранула допомагає рослині зберігати необхідний рівень вологості та кисню.

Унікальним рішенням є використання керамзиту як заміни ґрунту. Ця нестандартна суміш застосовується не лише як дренажний шар на дно горщика, але й як основний матеріал для кімнатних рослин. Для цього керамзит невеликих розмірів (0,5 см в діаметрі) викладається в горщик, де забезпечує відмінний дренаж та зберігає необхідний рівень вологості. Цей метод відрізняється низькою вартістю та довговічністю, проте раз на три роки потребує дезінфекції.

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Також варто згадати й кварцовий пісок, що використовується як альтернатива класичному ґрунту. Його великогранульована форма сприяє доброму проникненню повітря та вологи до кореневої системи рослин. Відповідно до досліджень, такий ґрунт може служити протягом десяти років.

Для тих, хто прагне створити особливі умови для росту рослин, підходить вермикуліт – матеріал, схожий за своїми якостями на кокосовий субстрат. Він містить корисні елементи та добре утримує вологу, захищаючи рослини від переохолодження.

Існують інші, менш популярні способи заміни ґрунту, такі як гідрогель, акваґрунт та гідропоніка, проте вони мають свої особливості та підходять не для всіх видів рослин.

Нагадаємо, деякі кімнатні рослини є токсичними для котів. Тому, якщо маєте домашніх улюбленців, уникайте цих рослин, або ставте в недоступне для тварин місце.

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