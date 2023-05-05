Не санітари саду, а шкідники: чому мурах потрібно позбуватися

Мурахи, які завелися на вашому городі, або в саду, можуть бути шкідливими для майбутніх врожаїв. Вони не лише здатні поширювати інших шкідників по інших рослинах, а й розносити насіння бур'янів.

А ще мурахи можуть руйнувати структуру ґрунту, розкопувати та видаляти з нього насіння, шкодити кореневій системі рослин.

Хоча мурахи можуть бути корисними в природі, їхня присутність на городі або в саду може бути шкідливою для рослин та розладнати екосистему. Найкращим способом боротьби з мурахами на городі або в саду є попередження їхньої появи шляхом забезпечення "належної гігієни".

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Існує кілька способів, які можна використовувати для боротьби з мурахами на городі та в саду:

Використання запашних речовин: мурахи не люблять сильні запахи, тому використання ароматів, таких як м'ята, часник або лаванда, може допомогти відлякувати їх від рослин.

Використання їдких речовин: мурахи не переносять високої кислотності, тому використання речовин, таких як оцет, лимонна кислота або сіль, може бути ефективним у боротьбі з ними.

Використання біоінсектицидів: це натуральні речовини, які вбивають комах. Їх можна придбати у спеціалізованих магазинах.

Використання ліпких стрічок або спеціальних пасток.

Деякі народні засоби, які можуть допомогти в боротьбі з мурахами на городі та в саду:

Окріп: простий засіб, який може бути використаний для знищення мурашників. Для цього потрібно налити киплячу воду прямо на мурашник.

Сода: можна розсипати соду біля мурашників та по всьому городу. Мурахи будуть намагатися уникнути зони з содою, що зменшить їхню активність на городі.

Оцет: можна змішати оцет та воду в співвідношенні 1:1 та розпилити цю суміш на мурашник і поблизу нього. Запах оцту дезорієнтує комах і вони не знайдуть прокладені ними доріжки до їжі.

Цитрусові: лайм, лимон або апельсин можна нарізати на декілька частинок та розкидати навколо мурашників. Цитрусові кислоти допоможуть відлякувати мурах.

Часник: мурахи не люблять запаху часнику. Його можна розкласти поруч з мурашником.

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Важливо пам'ятати, що ефективність цих народних засобів може варіюватися в залежності від типу та рівня інфестації мурах на городі чи в саду. Також необхідно звернути увагу на те, що ці засоби можуть мати додаткові наслідки, наприклад, можуть впливати на рослини та ґрунт. Оскільки народні засоби можуть бути менш ефективними, ніж хімічні препарати, можна розглянути їх як додатковий спосіб контролю над мурахами.

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