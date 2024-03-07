'Не змогла додивитися до кінця': український фільм 'Довга доба' довів Зеленську до сліз

Український документальний фільм "Довга доба" режисера Алана Бадоєва довів першу леді Олену Зеленську до сліз. Ця кінострічка розповідає про перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Для створення фільму "Довга доба" використали історії 12 тисяч українців, зокрема кожен кадр було знято на їхні гаджети.

Під час перегляду стрічки Зеленська пережила великий спектр емоцій. Вона наголосила, що не змогла додивитися його до кінця, оскільки не витримала та була вся в сльозах.

"Нещодавно було представлено документальний фільм одного з наших режисерів "Довга доба", і я не змогла додивитися його до кінця. Цей фільм складався з відзнятих людьми відео на їх телефони, фільм про період, коли почалося масштабне військове вторгнення. Я не витримала. Я була в сльозах і пережила великий спектр емоцій", – сказала Олена Зеленська.

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З її слів, вона додивиться цей фільм до кінця, проте аби це зробити, потрібно мати запас емоційних сил.

Фільм "Довга доба": що про нього відомо

"Довга доба" – документальний фільм, який створений з 200 годин хроніки – життя українців під час війни. Режисером фільму став Алан Бадоєв, тоді як музичний супровід фільму лежав на Євгену Філатову.

Крім цього, до першого трейлеру пісні написали співачка Катя Chilly і композитор Євген Хмара. Тоді як автором головного саундтреку Soldier є Макс Барських.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що за два роки повномасштабної війни ЗС РФ втратили стільки військової техніки, скільки мали на початку вторгнення.

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