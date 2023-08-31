Не зривайте їх: садівник закликав не чіпати висохлі квіти гортензії та пояснив чому

Є кілька важливих порад щодо садівництва, щоб зберегти гортензію красивою та захищеною взимку. Зокрема, не варто обрізати засохлі квіти восени.

Вони стануть чудовими декоративними головками квітів протягом осіннього та зимового періоду. Вони чудово виглядатимуть взимку, коли на них осяде мороз, повідомляє Express.co.uk.

Садівникам важливо бути обережними під час обрізання гортензії восени, і, ймовірно, краще залишити рослину в спокої, оскільки це може призвести до знищення потенційних бутонів і гортензії не зацвісти навесні. Знаючи, коли цвітуть ваші гортензії та який вид є у вашому саду, ви зможете знати, коли їх обрізати.

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Якщо ви турбуєтеся про захист своєї гортензії в холодну погоду, є два способи підготуватися зараз, щоб допомогти вашим квітам процвітати навесні.

Ви можете додати мульчу навколо рослин восени, щоб зберегти вологість ґрунту. Для мульчування ідеально підходять такі природні матеріали, як солома та мертві шишки.

Також варто створити бар’єр навколо гортензії, щоб захистити її від сильних морозів. Ідеально купити садівничу флісову тканину або матеріал із морозозахисної тканини.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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