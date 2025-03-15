Не лише медицина та транспорт: повний список пільг для людей з інвалідністю у 2025 році

В Україні громадяни з важкими захворюваннями мають право на пенсію по інвалідності та державну допомогу, а також можуть користуватися низкою пільг. Проте багато людей з інвалідністю не знають про свої законні права й не використовують доступні їм знижки та соціальні програми.

Команда UAportal зібрала перелік основних пільг для осіб з інвалідністю в Україні, про які ви могли не знати. Розмір та умови надання пільг визначені в Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю". Люди з інвалідністю можуть розраховувати на такі види підтримки:

безкоштовні програми реабілітації, а також забезпечення технічними засобами пересування, протезами, слуховими апаратами тощо;

санаторне лікування безкоштовно (за наявності медичних показань);

безоплатне отримання ліків за рецептом лікаря для осіб, які отримують мінімальну пенсію або соціальну допомогу;

50% знижка на ліки за рецептом для осіб з інвалідністю 1-2 групи;

доступ до програми "Доступні ліки", що передбачає безкоштовне отримання низки препаратів;

право на позачергове обслуговування в касах транспорту (міського та міжміського) для осіб 1-2 групи;

пріоритетне право на поліпшення житлових умов;

можливість перетину державного кордону без черги для осіб з інвалідністю 1 групи;

безкоштовний проїзд у громадському транспорті (крім маршрутних таксі) для осіб з інвалідністю 1-2 групи та дітей з інвалідністю.

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Для отримання цих пільг необхідно пред’явити пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує статус особи з інвалідністю.

Пільги на оплату комунальних послуг

Загалом, сам факт інвалідності не дає права на знижки на оплату комунальних послуг. Однак люди з інвалідністю можуть отримати субсидію, якщо відповідають критеріям для її нарахування (наприклад, є пенсіонерами, багатодітними батьками тощо).

Водночас особи, які мають статус інваліда війни, повністю звільняються від сплати житлово-комунальних послуг у межах 21 кв. м на одну людину + 10,5 кв. м на сім’ю.

Ці пільги спрямовані на підтримку осіб з інвалідністю та покращення їхнього рівня життя.

Пільги для осіб з інвалідністю при купівлі автомобіля

Як повідомляє Київ Мілітарі Хаб, люди з інвалідністю можуть отримати часткову компенсацію витрат на придбання автомобіля. Це право мають мешканці Києва, які належать до 1 або 2 групи інвалідності внаслідок бойових поранень, що призвели до втрати верхніх або нижніх кінцівок. Розмір компенсації може становити від 10% до 95% вартості авто.

Слід зазначити, що ця програма діє виключно в столиці. На загальнодержавному рівні такої пільги наразі не передбачено.

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Які пільги мають особи з інвалідністю внаслідок війни

Люди, які отримали інвалідність через військові дії, мають розширений перелік пільг. Крім загальних соціальних гарантій, вони можуть скористатися такими привілеями:

Щорічне медичне обстеження безкоштовно;

Безоплатне забезпечення ліками за рецептом лікаря;

Позачергове та безкоштовне зубне протезування;

Повне звільнення від оплати комунальних послуг у межах норми (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю), а також компенсація витрат на паливо для будинків без центрального опалення;

Пріоритетний капітальний ремонт житла за державний кошт;

Пільгове кредитування на будівництво або ремонт власного житла;

Позачергове отримання земельної ділянки;

Збереження робочого місця у разі скорочень;

Оплата лікарняних у розмірі 100%, незалежно від стажу роботи;

Додаткові 14 днів оплачуваної відпустки на рік.

Ці пільги спрямовані на підтримку осіб, які втратили здоров’я внаслідок війни, забезпечуючи їм соціальний захист та фінансову допомогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що про виплати для українців з інвалідністю 3 групи з 1 березня.

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