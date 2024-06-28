Не лише 'сушки' та 'тушки': скільки літаків втратила РФ за пів року

За пів року Сили оборони уразили понад 30 літаків Збройних сил Російської Федерації. Йдеться про літаки Су-25, Су-57, Су-34, Су-35, МіГ-31, А-50, Іл-22М11, Ту-22М3.

Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ. Так, українські військові за перші шість місяців 2024 року уразили:

дев'ять Су-25;

один Су-57;

два МіГ-31;

близько 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два літаки А-50;

один Іл-22М11;

один Ту-22М3.

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Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси, йдеться у повідомлення.

У СтратКомі зауважили, що кількість літаків, їхні моделі та модифікації вказані умовно. Деякі з бортів могли отримати ураження, проте потім повернутися на аеродроми для тривалого ремонту. Також у деяких випадках моделі знищених бортів було неможливо встановити.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".

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