Не лише "сушки" та "тушки": скільки літаків втратила РФ за пів року
За пів року Сили оборони уразили понад 30 літаків Збройних сил Російської Федерації. Йдеться про літаки Су-25, Су-57, Су-34, Су-35, МіГ-31, А-50, Іл-22М11, Ту-22М3.
Про це повідомили в СтратКомі ЗСУ. Так, українські військові за перші шість місяців 2024 року уразили:
- дев'ять Су-25;
- один Су-57;
- два МіГ-31;
- близько 13 Су-34;
- один Су-35;
- один Су-35С;
- два літаки А-50;
- один Іл-22М11;
- один Ту-22М3.
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Збройні Сили України продовжують ефективно знищувати російську бойову авіацію, в тому числі з використанням західного озброєння. Висловлюємо щиру подяку союзникам України за надане обладнання та боєприпаси, йдеться у повідомлення.
У СтратКомі зауважили, що кількість літаків, їхні моделі та модифікації вказані умовно. Деякі з бортів могли отримати ураження, проте потім повернутися на аеродроми для тривалого ремонту. Також у деяких випадках моделі знищених бортів було неможливо встановити.
Нагадаємо, бійці Нацгвардії на Донеччині "Іглою" знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач".
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