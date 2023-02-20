Не вмиваються зранку та ховаються від сонця: секрети ідеальної зовнішності зіркових жінок

Ці жінки дотримуються суворих процедур краси. Деякі з цих методів передаються поколіннями. Подібно до відомих історичних жінок, як-от Нефертіті чи Клеопатри, сучасні знаменитості дотримуються традиції різноманітних і часом незвичайних процедур, щоб зберегти свою молодість і завжди виглядати свіжими.

Жінки вели боротьбу з плином часу та його наслідками. Тож не дивно, що пошуки міфічного джерела молодості залишаються такими ж актуальними, як і століття тому. Hola! розповів про п’ятьох знаменитостей, які, здається, не старішають і залишаються такими ж з того дня, як прославилися. Варто дізнатися їхні секрети.

Дженніфер Еністон

У популярної акторки, відомої з серіалу «Друзі», є різні прийоми, які допомагають їй залишатися красивою і молодою. Одним з її досить дивних методів подолання ознак старіння є покращення роботи м’язів за допомогою електростимуляції. Метод полягає в роботі мікрострумів для активації м’язів обличчя, свого роду «вправа для обличчя».

Дженніфер Еністон

Як виявилося, це набагато менш інвазивна процедура, ніж ботокс, і вона дуже ефективно допомагає підтягнути та зміцнити вашу шкіру, уникаючи страшних набряків і дуже незручної зміни рис обличчя. На ринку є багато пристроїв для цього.

Сальма Хайєк

Кіноакторка стверджує, що ніколи не лягала спати, ретельно не знявши макіяж. Однак вона заявляє, що не вмиває обличчя, коли встає вранці. Актриса пояснила, що бабуся навчила її доглядати за своєю шкірою, і додала: «Вона навчила мене, що протягом ночі ваша шкіра відновлює все, що втратила за день. Через це я ніколи не вмиваю обличчя вранці».

Сальма Хайєк

Кілька років тому Сальма випустила на ринок власну лінію косметичних засобів під назвою Nuance, до якої увійшли всі її улюблені засоби.

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Дженніфер Лопес

Ми часто запитуємо себе, як мати двох дітей приділяє достатньо часу підтриманню своєї дивовижної фігури. Ключем до досягнення всього цього, здається, є дисципліна. І результати того варті. Джей Ло визнає, що вона не фанатик фізичних вправ і не захоплюється дієтами, але вона знає, що здорове харчування та багато фізичних вправ є єдиним способом, який дозволить їй залишатися у такій винятковій формі.

Дженніфер Лопес

«Білок – це мій вибір, коли я відчуваю голод», – сказала вона. «Це насичує мене і довше тримає ситою. Це чудове паливо для м’язів». Її улюблені джерела включають яєчний білок, біле м’ясо індички, курячу грудку, яловичину на травах і рибу.

У 53 роки її прес виглядає як у 20-річної! Здорове харчування сприяє збереженню поживних речовин, необхідних шкірі для самовідновлення. Звичайно, не забувайте захищати своє обличчя від сонячних променів, цей б’юті-хак ми точно не повинні випускати з уваги.

Пенелопа Крус

Для акторки ключовим є здорове харчування та години гарного сну. Але крім очевидного, секрет, який спрацював для неї, полягає в тому, щоб приділити особливу увагу делікатним сторонам свого обличчя, які швидше отримують зморшки та слабшають. Пенелопа наголошує, що догляд за цими ділянками слід посилювати, коли ви стаєте старше, крім того, не забувайте, що обличчя має бути добре зволоженим.

Джессіка Альба

Актриса також розповіла, що перестала палити та вживати алкоголь, оскільки було доведено, що ці дві речі є найлютішим ворогом вашої шкіри. Пенелопа радить регулярно займатися спортом і розповідає, що її улюблені заняття – це бікрам-йога та прогулянки на свіжому повітрі. Вона наполягає, що фізичні вправи є найкращою протиотрутою від зморшок.

Джессіка Альба

Американська акторка любить вкладати гроші в доглядову косметику і не через бажання мати гарні баночки на полиці, а заради ідеального стану своєї шкіри.

Пенелопа Крус

«Моя мама навчила мене завжди користуватися сонцезахисним кремом і ставитися до косметичних засобів як до інвестиції. Вона економила на своєму одязі, замість того, щоб економити на догляді за шкірою чи макіяжі. Вона казала: «Слухай, це твоє обличчя. Це все, що у тебе є», – зазначила дівчина.

Тому не бійтесь вкладати час та гроші в своє тіло та організм. Гарне тіло – це якісна робота над собою, навіть якщо з генами вам пощастило. Ці поради зірок точно стануть вам у нагоді, тому не забудьте додати їх до свого щоденного плану.

Нагадаємо, багато акторів і співаків наважуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, котрі коригували свою зовнішність.

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