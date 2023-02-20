Не умываются с утра и прячутся от солнца: секреты идеальной внешности звездных женщин

Эти женщины придерживаются строгих процедур красоты. Некоторые из этих методов передаются поколениям. Подобно известным историческим женщинам, таким как Нефертити или Клеопатры, современные знаменитости придерживаются традиции разнообразных и порой необычных процедур, чтобы сохранить свою молодость и всегда выглядеть свежими.

Женщины вели борьбу с течением времени и его последствиями. Неудивительно, что поиски мифического источника молодости остаются такими же актуальными, как и столетие назад. Hola! рассказал о пяти знаменитостях, которые, кажется, не стареют и остаются такими же с того дня, как прославились. Следует узнать их секреты.

Дженнифер Энистон

У популярной актрисы, известной из сериала «Друзья», есть разные приемы, которые помогают ей оставаться красивой и молодой. Одним из ее довольно удивительных методов преодоления признаков старения является улучшение работы мышц посредством электростимуляции. Метод заключается в работе микротоков для активации мышц лица, своего рода упражнение для лица.

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Как оказалось, это гораздо менее инвазивная процедура, чем ботокс, и она очень эффективно помогает подтянуть и укрепить вашу кожу, избегая страшных отеков и очень неудобного изменения черты лица. На рынке есть много устройств для этого.

Сальма Хайек

Киноактриса утверждает, что никогда не ложилась спать, тщательно не сняв макияж. Однако она заявляет, что не умывает лицо, когда встает поутру. Актриса объяснила, что бабушка научила ее ухаживать за своей кожей, и добавила: «Она научила меня, что ночью ваша кожа восстанавливает все, что потеряла за день. Поэтому я никогда не умываю лицо утром».

Несколько лет назад Сальма выпустила на рынок свою линию косметических средств под названием Nuance, в которую вошли все ее любимые средства.

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Дженнифер Лопес

Мы часто спрашиваем себя, как мать двоих детей уделяет достаточно времени поддержанию своей удивительной фигуры. Ключом к достижению всего этого, кажется, дисциплина. И результаты того стоят. Джей Ло признает, что она не фанатик физических упражнений и не увлекается диетами, но она знает, что здоровое питание и многие физические упражнения являются единственным способом, который позволит ему оставаться в такой исключительной форме.

«Белок – это мой выбор, когда я чувствую голод», – сказала она. «Это насыщает меня и дольше держит сытой. Это отличное топливо для мышц». Ее любимые источники включают яичный белок, белое мясо индейки, куриную грудку, говядину на травах и рыбу.

В 53 года ее пресс выглядит как у 20-летней! Здоровое питание способствует сохранению питательных веществ, необходимых коже для самовосстановления. Конечно, не забывайте защищать свое лицо от солнечных лучей, этот бьюти-хак мы точно не должны упускать из виду.

Пенелопа КРУС

Для актрисы ключевым является здоровое питание и часы хорошего сна. Но кроме очевидного, секрет, сработавший для нее, состоит в том, чтобы уделить особое внимание деликатным сторонам своего лица, которые скорее получают морщины и слабеют. Пенелопа отмечает, что уход за этими участками следует усиливать, когда вы становитесь старше, кроме того, не забывайте, что лицо должно быть хорошо увлажненным.

Актриса также рассказала, что перестала курить и употреблять алкоголь, поскольку было доказано, что эти две вещи являются злейшим врагом вашей кожи. Пенелопа советует регулярно заниматься спортом и рассказывает, что ее любимые занятия – бикрам-йога и прогулки на свежем воздухе. Она настаивает, что физические упражнения являются лучшим противоядием морщин.

Джессика Альба

Американская актриса любит вкладывать деньги в уходовую косметику и не из-за желания иметь хорошие баночки на полке, а ради идеального состояния своей кожи.

«Моя мама научила меня всегда пользоваться солнцезащитным кремом и относиться к косметическим средствам как к инвестиции. Она экономила на своей одежде, вместо того, чтобы экономить на уходе за кожей или макияже. Она говорила: Слушай, это твое лицо. Это все, что у тебя есть», – сказала девушка.

Поэтому не бойтесь вкладывать время и деньги в свое тело и организм. Хорошее тело – это качественная работа над собой, даже если с генами вам повезло. Эти советы звезд точно пригодятся вам, поэтому не забудьте добавить их к своему ежедневному плану.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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