'Не вперше атакується': у Повітряних силах пояснили, як захищають авіацію в Старокостянтинові і пообіцяли швидку відповідь

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що відбувається у випадку загрози ворожого обстрілу по аеродромі Старокостянтинова в Хмельницькій області. Зокрема, всі літаки передислокують на інші аеродроми.

Про це він повідомив під час телемарафону. Зі слів Юрія Ігната, на аеродромі Старокостянтинова – штатне місце базування бригади тактичної авіації.

"Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах", – сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що на території України є десятки оперативних аеродромів, тому Росії не вдасться так просто знищити нашу авіацію.

"Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують", – заявив речник Повітряних сил.

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На його думку, аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу через те, що "наші льотчики добряче дають прочухана ворогу на окупованих територіях".

"Тримайтесь, Хмельниччина і всі решта. Я думаю, що ворогу не вдасться зламати наш бойовий дух", – додав він.

Нагадаємо, окупанти масовано атакували Україну у ніч проти 6 серпня дронами та ракетами різного виду. Зокрема, Силами Повітряної оборони було знищено 30 крилатих ракет та 27 ударних безпілотників.

Також ворог вкотре обстріляв аеродром Старокостянтинова. На жаль, під час масованої атаки на Хмельниччину загинув військовослужбовець.

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