'Не впервые атакуется': в Воздушных силах объяснили, как защищают авиацию в Староконстантинове и пообещали скорый ответ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что происходит в случае угрозы вражеского обстрела по аэродрому Староконстантинова в Хмельницкой области. В частности, все самолеты передислоцируют на другие аэродромы.

Об этом он сообщил во время телемарафона. По словам Юрия Игната, на аэродроме Староконстантинова – штатное место базирования бригады тактической авиации.

"Не впервые атакуется этот аэродром. Там штатное место базирования бригады тактической авиации. Но авиация у нас довольно мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях", – сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что на территории Украины есть десятки оперативных аэродромов, поэтому России не удастся просто уничтожить нашу авиацию.

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"Я думаю, наши летчики покажут им в ближайшее время, где раки зимуют", – заявил спикер Воздушных сил.

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По его мнению, аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу из-за того, что "наши летчики изрядно дают взбучку врагу на оккупированных территориях".

"Держитесь, Хмельнитчина и все остальные. Я думаю, что врагу не удастся сломать наш боевой дух", – добавил он.

Напомним, оккупанты массированно атаковали Украину в ночь на 6 августа дронами и ракетами разного вида. В частности, Силами Воздушной обороны было уничтожено 30 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников.

Также враг еще раз обстрелял аэродром Староконстантинова. К сожалению, во время массированной атаки в Хмельницкую область погиб военнослужащий.

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