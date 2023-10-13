Не викидайте орхідею, яка померла: як виростити нову квітку з коренів (відео)

Орхідеї - це красиві та ніжні квіти, які можна розмножувати різними способами. Одним із найпопулярніших способів є розмноження живцями та розмноження з коріння рослини.

Живці орхідеї - це молоді пагони, які ростуть з коренів або стебла рослини. Під час росту вони випускають листя й корінці.

Щоб розмножити орхідею живцями, потрібно зробити наступне:

Оберіть здоровий живець з мінімум трьома листками і корінцями. Відріжте живець від материнської рослини за допомогою гострого ножа або секатора та обробіть зріз живця порошком деревного вугілля.

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Потім вставте живець в горщик з субстратом для орхідей. Треба розмістити горщик в теплому і світлому місці.

Після посадки живців потрібно дотримуватися таких правил догляду:

Поливати живці регулярно, але не надмірно.

Не допускати перезволоження субстрату.

Підживлювати живці рідким добривом для орхідей раз на місяць.

Коли з'явиться нова рослина

Зазвичай нова рослина з'являється через кілька місяців після посадки живця. Новою рослиною буде молода орхідея з корінням, листям і квітконіжкою.

Отримання нової рослини на старих коренях

Якщо ваша орхідея геть померла, але лишилося коріння, не спішіть його викидати. Є спосіб розмножити рослину з коренів.

Треба витягти коріння з горщика та легко струснути його, аби почистити від субстрату. Потім гострим ножем треба розділити кореневище на частини, залишаючи на кожній по 2 псевдобульби, а краще, якщо їх буде 3. Зрізи, щоб не допустити хвороби, припудрюють корицею або дрібним вугіллям.

Кожну частину кореня садять в окремий горщик, заповнений відповідним субстратом. Поливати горщики треба помірно, а краще двічі на день проводити обприскування до появи повноцінного листя і корінців.

З їхньою появою можна бути впевненим, що рослина прижилася.

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