Не забудьте посолити: цінителі відповіли, чому у каву додають сіль

Сіль робить смак кави яскравішим, пом’якшує гіркоту та збалансовує кислинку. Додайте сіль до кави та її аромат стане неперевершеним. Крім того сіль нейтралізує сечогінну дію напою та відновлює сольовий баланс.

В Туреччині є цікава традиція, пов’язана із солоною кавою. Якщо дівчина подала своєму залицяльнику дуже пересолену каву – це значить, що він їй не довподоби. Також, таким чином дівчина має змогу делікатно відмовити від пропозиції руки та серця.

Як пити каву з сіллю

Сіль до кави можна додавати лише коли ви варите напій у турці. Беріть каву дрібного помелу. Ні в якому разі не беріть розчинну каву. Кава повинна бути високої якості. Подавайте до кави з сіллю склянку води.

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Рецепт класичної кави з сіллю:

Інгредієнти:

– стакан води (приблизно 150-180 мілілітрів);

– кава мелена – на такий обсяг вистачить 1,5 чайних ложок;

– сіль – щіпка;

– цукор – половина столової ложки.

Спосіб приготування:

Засипте у турку каву, сіль та цукор, залийте водою та варіть на невеликому вогні. Дочекайтесь, доки пінка почне підніматись догори, тоді зніміть з вогню та перелийте у чашку.

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