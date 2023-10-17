Не заливайте окропом! Як приготувати відвар з шипшини, щоб не втратити всі вітаміни

Чай з шипшини – відмінний напій для всіх, хто бажає зміцнити свій імунітет і здійснити профілактику простудних захворювань, особливо в періоди зміни сезону. Крім цього, шипшина корисна при панкреатиті, холециститі та різних розладах кишківника. Якщо ви стикаєтесь з перепадами тиску та головними болями, настій з шипшини також може поліпшити ваше самопочуття.

У виданні УНІАН розповіли, як правильно приготувати і вживати шипшину, щоб забезпечити максимальну користь для здоров'я.

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Ягоди шипшини, які ви використовуєте, будь то свіжі або сушені, спершу потрібно добре промити під проточною водою, щоб видалити забруднення.

Як правильно приготувати шипшину в термосі – найпопулярніший спосіб

Багато людей заварюють шипшину саме в термосі, це допомагає зберегти корисні властивості напою. Візьміть термос об'ємом не більше 2 літрів і наповніть його ягодами на третину об'єму. Залийте шипшину гарячою водою (не окропом), закрийте кришкою і залиште на 8-10 годин, щоб ягоди настоялися. Після цього настій можна вільно вживати, і при бажанні ягоди можна ще раз залити окропом.

Як приготувати шипшина, будь то сушена чи свіжа, на плиті

Беріть каструлю і вкладайте до неї промиті ягоди шипшини, заливайте теплою водою. Важливо дотримуватися пропорцій - на кожні 500 мл води додавайте 2 ст. ложки цілих ягід. Покрийте каструлю кришкою і залиште шипшину на 30 хвилин, після чого розмістіть її на найнижчому вогні і варіть ягоди ще 30 хвилин. Після цього зніміть каструлю з плити, охолодіть і готовий напій готовий до вживання.

Чай з шипшиною, корицею та горіхами

сушена шипшина – 30 г;

кориця – 1 паличка;

волоські горіхи – 30 г;

сухий чорний чай – 0,5 склянки;

вода.

Подрібніть шипшину ножем або в блендері. Також наріжте горіхи та обсмажте їх на розігрітій сковороді. Розламайте паличку кориці на кілька частин. Змішайте шипшину, горіхи, корицю та чорний чай, покладіть суміш в сухий контейнер і настоюйте її 5-10 днів, щоб аромати змішалися.Для приготування чаю пересипте 1 ст. ложку цієї суміші в заварник, залийте 300 мл гарячої води, залиште на 15 хвилин, процідіть і пийте як звичайний чай.

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