Не застигне: які продукти є ворогами для желе

Серед легких десертів найсмачнішим певно є фруктове желе, особливо якщо воно містить шматочки фруктів. Однак, якщо додавати певні тропічні фрукти до десерту, желе може не застигнути.

Виявляється, що ворогами желе є ківі, ананас та папая. Виною тому є особлива речовина, яку вони містять у складі – це папаїн. Він активний не тільки в кислих, а й у нейтральних та лужних середовищах.

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Також папаїн зберігає активність у широкому температурному діапазоні (до 50-60 градусів). Щоб нейтралізувати його дію на желе, фрукти з його вмістом або обдають окропом, або бланшують (піддають термічній обробці).

А ще желе не товаришує з сіллю та вином.

Друзями ж желе є солодкі фрукти, цукор, алкоголь (міцністю до 40%) та молоко.

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