Невеликий сніг та мороз до -15: прогноз погоди в Україні на 18 лютого

Протягом тижня з 17 по 23 лютого в Україні встановиться морозна погода, місцями очікується невеликий сніг. Температура повітря буде на 5-8 градусів нижче за кліматичну норму. Це пов’язано з вторгненням холодного повітря арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску.

На початку тижня, 17 лютого, сніг випаде у нічні години на заході, а вдень – у центральних областях та Карпатах. На решті території суттєвих опадів не очікується, однак на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде слабким, а температура вночі опуститься до -7...-12°C, у північних, східних регіонах та в Карпатах – до -20°C. Вдень термометри покажуть -3...-8°C, у південній частині та на Закарпатті можливий слабкий "плюс". Про це повідомив Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

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18 лютого буде сухо, але холодно. Вночі температура знизиться до -8...-13°C, місцями – до -21°C. Вдень прогнозується -2...-7°C, а на півдні та Закарпатті – до +3°C.

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