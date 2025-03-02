Нерухомість без податків: кому не доведеться платити у 2025 році

В Україні діє податок на нерухомість, який ще називають "податком на зайві метри". Його зобов’язані сплачувати власники квартир, якщо їхня площа перевищує 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м або комбінованої нерухомості загальною площею більше 180 кв. м.

Оплата здійснюється один раз на рік. У 2025 році розмір цього податку визначатиметься залежно від мінімальної заробітної плати, а в кожному населеному пункті сума нараховується окремо, пише УНІАН. Водночас по всій країні діють загальні правила щодо категорій громадян, які звільняються від сплати податку на нерухомість.

Розмір податку на нерухомість у 2025 році визначає місцева влада кожного регіону окремо. Однак існує граничне обмеження – ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен "зайвий" квадратний метр. У 2025 році максимальна сума становить 106,5 грн за 1 кв. м.

Як правильно розрахувати податок?

Наприклад, якщо у вас квартира площею 75 кв. м, то оподатковуватиметься лише 15 кв. м понад встановлену норму 60 кв. м. Припустимо, що у вашому регіоні діє максимальна ставка 1,5% від мінімальної зарплати. У такому разі сума до сплати складатиме:15 × 106,5 = 1597,5 грн.

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Термін сплати податку

Податок нараховується за попередній рік, тобто у 2025 році необхідно сплатити суму за 2024 рік. Квитанція для оплати надходить до 1 липня, а власники нерухомості мають 60 днів на її погашення. Якщо платіжка не прийшла, її можна отримати у податковій службі.

Хто звільняється від сплати податку на нерухомість в Україні: деталі

Податок на нерухомість не сплачують наступні категорії громадян:

власники житла, площа якого не перевищує встановлені норми;

власники нерухомості в зонах бойових дій або на територіях, тимчасово окупованих Росією;

власники житла, зруйнованого через війну;

учасники бойових дій;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

дитячі будинки сімейного типу;

діти з інвалідністю, що виховуються одним із батьків (за умови, що в домогосподарстві є не більше однієї такої дитини);

навчальні та релігійні організації;

багатодітні або прийомні родини, що мають п’ять і більше дітей.

Податок на нерухомість для пенсіонерів

Пенсіонери не мають пільг із податку на нерухомість, однак вони можуть бути звільнені від сплати земельного податку після досягнення 60 років.

Можливі місцеві пільги

Місцеві органи влади мають право збільшити межу неоподатковуваної площі або самостійно встановити додаткові пільгові категорії, які можуть бути звільнені від податку на нерухомість.

Нагадаємо, в Україні ввели нові правила сплати податків.

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