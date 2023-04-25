Негативна енергетика вдома: як розпізнати та дієві способи позбутися

У будь-якому будинку може оселитися негативні та навіть злі сили. Вони впливають на психоемоційний стан тих, хто там живе, на здоров'я, грошовий потік та й стосунки в родині.

Є кілька дієвих способів, завдяки яким легко розпізнати негативну енергетику. Не варто ігнорувати проблему, а після виявлення її треба ліквідувати.

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Що свідчить про негативну енергетику вдома?

Поганими "дзвіночками" є наступні проблеми:

часто б'ється посуд, ламається сантехніка/побутові прилади (врахуйте, що такі речі можуть вийти з ладу через їхню старість чи неправильне використання);

до будинку лізуть комахи та інші шкідники,

кімнатні рослини не можуть прижитися та в'януть,

домашні тварини тікають з дому, або ж помирають,

речі просто зникають,

часті проблеми з проводкою,

при зачинених дверях та вікнах відчуваються протяги.

Якщо людина живе в такому домі, то часто почувається сонною та втомленою. Їм можуть снитися погані сни. Також вони відчувають тривогу та страх без підстав на те.

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Як може з'явитися погана енергія у житлі?

Негатив в житло можна принести з вулиці. На атмосферу також впливають чужі речі, які є вдома, або ж заздрісники бажають вам зла.

Ось в багатоквартирному будинку ситуація гірша, адже там емоції інших людей можуть проєктуватися на вас.

Як позбутися негативної енергетики

Насамперед треба почати з себе: відпочиньте, розслабтеся, подивіться фільм чи очистьте дім від старих та непотрібних речей.

1. Свячена вода. Зі склянкою свяченої води пройдіть додому, читаючи молитву. Окропіть всі предмети в домі, особливо кути.

2. Свічки. З трьома запаленими церковними свічками треба обійти житло за годинниковою стрілкою з початковою точкою – вхідні двері.

Особливу увагу приділіть спальні, де зі свічками у правій руці тричі треба перехрестити ліжко. Коли свічки догорять, викиньте їх у смітник. Після цього помийте руки з милом та сіллю.

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3. Очищення сіллю. Для цього треба соляний розчин (на 5 літрів води треба додати 5-7 ст. ложки солі). Перелийте в пульверизатор та обробіть квартиру, а по кутках розставте сіль.

Крім цього, м'які меблі та килими посипте сіллю, а через годину це поприбирайте.

Нагадаємо, що гаманець треба налаштувати на грошовий потік та фінансову вдачу. Якщо ж туди поміщати все без розбору, створюватиметься енергетичний шум, чим відлякуватиме кошти.

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