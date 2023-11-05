Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни: підстави
Чоловіки зі статусом "одинокого батька" можуть виїхати за кордон під час війни. Зокрема, для набуття цього статусу потрібно не перебувати у шлюбі та виховувати й утримувати дитину без участі іншого з подружжя у житті малечі.
Про це повідомив адвокат Володимир Крекотен в Instagram. Він зазначив, що важливо довести факт виховання та утримання дитини самим батьком.
"Розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з позивачем, що передбачає обов’язок батька щодо утримання та виховання дитини не доводять факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, відповідно, не підтверджує наявність у позивача статусу "одинокий батько", – сказав адвокат.
Читайте також: Які види повісток можуть вручати на вулиці та як їх заповнювати
Список документів, які доводять факт самостійного виховання дитини:
- Свідоцтво про смерть матері;
- рішення суду про позбавлення батьківських прав;
- ухвала суду про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;
- рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або померлою;
- рішення суду про визнання особи недієздатною чи про поміщення до психіатричної лікарні для надання стаціонарної психіатричної допомоги;
- довідка про перебування матері під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі;
- акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів підтверджується факт відсутності участі матері у вихованні дитини;
- Довідка зі школи чи садочку про те, що матір не бере участі у вихованні дитини.
Адвокат Володимир Крекотен зазначив, що також можна додати документи, які підтверджують факт ухилення матері від сплати аліментів.
Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!
Н