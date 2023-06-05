Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: про кого мова

В Україні деякі категорії пенсіонерів мають право не платити за комуналку. Вартість комунальних послуг буде компенсована бюджетним коштом.

Йдеться про громадян, які працювали за низкою професій у сільській місцевості та мають щомісячний дохід не вище 3760 гривень. Про це повідомляє "На пенсії".

Йдеться про пенсіонерів, які працювали:

педагогічними;

медичними, фармацевтичними співробітниками;

у бібліотеках;

співробітниками із захисту рослин.

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"Тобто якщо ваша пенсія перевищила 3760 гривень, то отримувати пільги на оплату комуналки ви не будете. Але можна звернутися до Пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. На які послуги надається пільга? Пільга призначається на 12 місяців із місяця, коли таке право виникає, та поширюється на оплату: житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком; розподіл та постачання), централізоване опалення, вивіз побутових відходів); палива та зрідженого газу", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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