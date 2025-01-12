Дехто з пенсіонерів може отримувати щомісяця майже 1000 грн надбавки: кого стосується

Українські пенсіонери мають право на певні надбавки та додаткові виплати до пенсії. Зокрема, вони можуть отримати фінансову допомогу у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Так, пенсіонери, які мають проблеми зі здоров’ям і потребують сторонньої допомоги, можуть розраховувати на надбавку близько 1000 гривень у січні. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

Щоб отримати таку надбавку, необхідно відповідати наступним критеріям:

вік від 80 років;

проживання на самоті;

наявність пенсії за віком;

потреба в догляді сторонніх осіб через погіршення стану здоров’я (включаючи допомогу від соціальних працівників).

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Варто зазначити, що ця надбавка залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Її розмір становить 40% від цього показника, тобто 40% від 2 361 грн. Наразі сума надбавки дорівнює 944 грн.

Які документи необхідні для оформлення даної надбавки

Щоб отримати зазначену надбавку, необхідно подати до Пенсійного фонду заяву та висновок лікарсько-консультативної комісії про погіршення стану здоров'я. Крім цього, потрібно надати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

виписку з ПФУ про те, що пенсіонер зараз, не отримує надбавки на догляд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у низки українців зменшиться пенсія.

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