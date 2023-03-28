Деякі пенсіонери можуть отримати одноразову грошову допомогу: про що мова

В Івано-Франківській області пенсіонерам з нагоди дня народження обіцяють виплатити одноразову грошову допомогу. Йдеться про громадян на території всієї області.

З такою ініціативою виступив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що допомогу зможуть отримати окрім пенсіонерів також люди з інвалідністю І та ІІ групи. Подати заявку на отримання грошового подарунка можна у ЦНАП за місцем проживання або на сайті https://www.cnap.if.ua/.

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Для того, аби подати заявку в електронному режимі, необхідно:

Зайти на сайт https://www.cnap.if.ua/, вибрати категорію “Сервіси", авторизуватись за допомогою BankID.

Далі слід вибрати код послуги:

Для осіб віком від 70 років, код послуги – 63/95.

Для осіб з інвалідністю – 63/94.

Для оформлення одноразової виплати для ЦНАПу потрібно приготувати такі документи:

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія довідки ВПО, якщо звертається внутрішньо переміщена особа;

реквізити банківського рахунку, на які будуть перераховуватися кошти;

копію довідки від медкомісії для осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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