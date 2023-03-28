Некоторые пенсионеры могут получить единовременную денежную помощь: о чем речь

В Ивано-Франковской области пенсионерам по случаю дня рождения обещают выплатить единовременную денежную помощь. Речь идет о гражданах на территории всей области.

С такой инициативой выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Об этом сообщает "На пенсии".

Отмечается, что помощь смогут получить кроме пенсионеров люди с инвалидностью I и II группы. Подать заявку на получение денежного подарка можно в ЦНАП по месту жительства или на сайте https://www.cnap.if.ua/.

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Для того чтобы подать заявку в электронном режиме, необходимо:

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Зайти на сайт https://www.cnap.if.ua/, выбрать категорию "Сервисы", авторизоваться с помощью BankID.

Далее следует выбрать код услуги:

Для лиц от 70 лет, код услуги – 63/95.

Для лиц с инвалидностью – 63/94.

Для оформления единовременной выплаты для ЦНАПа нужно приготовить следующие документы:

копия паспорта и идентификационного кода;

копия справки ВПЛ, если обращается внутренне перемещенное лицо;

реквизиты банковского счета, на которые будут перечисляться денежные средства;

копия справки от медкомиссии для лиц с инвалидностью.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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