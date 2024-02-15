Деякі пенсіонери можуть отримати надбавки в лютому: кого це стосується

Які надбавки до пенсії доступні в лютому

Українські пенсіонери мають змогу оформити собі надбавки до пенсії. Таким чином їхні виплати можуть значно збільшитись. Щомісяця зростають пенсії українців, які досягають певного віку.

Про це пише 24tv.ua. Існують й інші надбавки, доступні пенсіонерам. За детальною інформацією звертайтеся до Пенсійного фонду України.

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Вікові надбавки:

Цьогоріч надбавки отримають:

70-74 роки: +300 грн.

+300 грн. 75-79 років: +456 грн.

+456 грн. 80 років і більше: +570 грн.

Важливо:

Вікова надбавка нараховується автоматично, без додаткового звернення до ПФУ.

Її отримують лише пенсіонери, чия пенсія менша за 10 340,35 грн.

Інші доступні надбавки:

За виховання дитини: 150 грн. щомісяця.

150 грн. щомісяця. За понаднормовий стаж: розраховується індивідуально.

Надбавка за понаднормовий стаж:

За кожен рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія збільшується на 1%.

Максимальна надбавка не може перевищувати 1% мінімальної пенсії за віком (23,61 грн. станом на 01.01.2024).

Для отримання цієї надбавки: Зверніться до ПФУ. Надайте документи, що підтверджують стаж.



Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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