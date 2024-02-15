Деякі пенсіонери можуть отримати надбавки в лютому: кого це стосується
Які надбавки до пенсії доступні в лютому
Українські пенсіонери мають змогу оформити собі надбавки до пенсії. Таким чином їхні виплати можуть значно збільшитись. Щомісяця зростають пенсії українців, які досягають певного віку.
Про це пише 24tv.ua. Існують й інші надбавки, доступні пенсіонерам. За детальною інформацією звертайтеся до Пенсійного фонду України.
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Вікові надбавки:
Цьогоріч надбавки отримають:
- 70-74 роки: +300 грн.
- 75-79 років: +456 грн.
- 80 років і більше: +570 грн.
Важливо:
- Вікова надбавка нараховується автоматично, без додаткового звернення до ПФУ.
- Її отримують лише пенсіонери, чия пенсія менша за 10 340,35 грн.
Інші доступні надбавки:
- За виховання дитини: 150 грн. щомісяця.
- За понаднормовий стаж: розраховується індивідуально.
Надбавка за понаднормовий стаж:
- За кожен рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія збільшується на 1%.
- Максимальна надбавка не може перевищувати 1% мінімальної пенсії за віком (23,61 грн. станом на 01.01.2024).
- Для отримання цієї надбавки:
- Зверніться до ПФУ.
- Надайте документи, що підтверджують стаж.
Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.
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