Деякі пенсіонери майже не платять за комунальні послуги: хто має право на пільги

Окремі українські пенсіонери можуть отримати повну компенсацію витрат на комунальні послуги. Якщо у них є відповідна професійна кваліфікація, держава надає пільгу для оплати житлово-комунальних послуг.

Крім знижок на комуналку, деяким пенсіонерам також надаються пільги на придбання твердого пічного палива та скрапленого газу. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

Пільга надається, якщо середній дохід на одного члена сім’ї за останні півроку не перевищує 3 760 гривень. Також право на неї мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості та працювали за певними професіями, такими як:

педагог;

медичний працівник;

фармацевт;

спеціаліст із захисту рослин;

бібліотекар;

працівник музею або закладу культури чи освіти державної або комунальної форми власності.

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Як пенсіонеру отримати пільгу на оплату комунальних послуг

Для отримання пільги необхідно подати заявку до сервісного центру ПФУ, через уповноважену особу місцевої влади або онлайн, надавши довідку про проживання в селі та документ, що підтверджує право на пільгу.

Раніше ми розповідали, що споживачам газу в Україні загрожують сотні тисяч штрафу.

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