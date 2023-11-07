Деякі пенсіонери в Україні можуть отримувати більше на 1000 грн: як оформити виплати

Хто з українців може отримувати додаток до пенсії за вік та проживання на самоті

Українське законодавство передбачає можливість отримання додаткових виплат для пенсіонерів віком від 80 років, але ця можливість доступна лише тим, хто відповідає певним умовам.

Умови визначені Постановою Кабінету Міністрів України № 261. Згідно з цим рішенням, пенсіонери можуть отримувати додаткову виплату в розмірі 837 гривень, але ця можливість обмежена конкретними умовами.

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Перш за все, для того, щоб претендувати на цю надбавку, пенсіонер повинен відповідати хоча б одній із наступних умов:

Бути старшим за 80 років. Проживати поодинці. Потребувати постійного догляду за станом здоров'я. Отримувати пенсію за віком.

Важливо відзначити, що пенсіонери, які отримують пенсії по інвалідності, не мають права на цю додаткову виплату. Також, стан здоров'я, що вимагає постійного догляду, повинен бути підтверджений медичними документами.

Для отримання цієї додаткової виплати, пенсіонерам необхідно подати заяву та прикріпити до неї наступні документи:

Висновок медичної комісії щодо необхідності постійного догляду. Паспорт. Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН). Виписку від Пенсійного фонду, яка підтверджує, що пенсіонер не отримує інших надбавок до пенсії з приводу догляду.

Важливо зазначити, що у випадку, коли протягом 180 днів (6 місяців) на пенсійному рахунку не відбувається жодних транзакцій, пенсійні виплати можуть бути призупинені, але не повністю скасовані. Ці кошти залишаються на рахунках Пенсійного фонду, але не перераховуються на банківську картку пенсіонера.

Для того, щоб відновити пенсійні виплати, пенсіонерам потрібно виконати наступні кроки:

Звернутися до Пенсійного фонду або свого банку. Пройти процедуру відеоідентифікації, яку надає Пенсійний Фонд. Надіслати лист до Пенсійного Фонду. Використовувати портал "Дія. Підпис".

Після успішної ідентифікації та завершення процедури, пенсійні виплати можуть бути відновлені.

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він повинен звернутися до місцевого консульства України для отримання інформації та рекомендацій стосовно процедур ідентифікації та відновлення пенсійних виплат.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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