Некоторые пенсионеры в Украине могут получать больше на 1000 грн: как оформить выплаты

Украинское законодательство предусматривает возможность получения дополнительных выплат для пенсионеров от 80 лет, но эта возможность доступна только тем, кто отвечает определенным условиям.

Видео дня

Условия определены Постановлением Кабинета Министров Украины №261. Согласно этому решению, пенсионеры могут получать дополнительную выплату в размере 837 гривен, но эта возможность ограничена конкретными условиями.

Читайте также: Какие пенсионные выплаты возрастут вместе с увеличением прожиточного минимума в 2024 году

Прежде всего, для того чтобы претендовать на эту надбавку, пенсионер должен отвечать хотя бы одному из следующих условий:

Быть старше 80 лет. Проживать в одиночку. Требовать постоянного ухода за состоянием здоровья. Получать пенсию по возрасту.

Важно отметить, что пенсионеры, получающие пенсии по инвалидности, не имеют права на эту дополнительную выплату. Также состояние здоровья, требующее постоянного ухода, должно быть подтверждено медицинскими документами.

Для получения этой дополнительной выплаты пенсионерам необходимо подать заявление и прикрепить к нему следующие документы:

Заключение медицинской комиссии о необходимости постоянного ухода. Паспорт. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Выписку от Пенсионного фонда, подтверждающую, что пенсионер не получает других надбавок к пенсии по уходу.

Важно отметить, что если в течение 180 дней (6 месяцев) на пенсионном счете не происходит никаких транзакций, пенсионные выплаты могут быть приостановлены, но не полностью отменены. Эти средства остаются на счетах Пенсионного фонда, но не перечисляются на банковскую карту пенсионера.

Для того чтобы возобновить пенсионные выплаты, пенсионерам нужно выполнить следующие шаги:

Обратиться в Пенсионный фонд или свой банк. Пройти процедуру видеоидентификации, которую предоставляет Пенсионный фонд. Отправить письмо в Пенсионный фонд. Использовать портал "Действие. Подпись".

После успешной идентификации и завершения процедуры пенсионные выплаты могут быть возобновлены.

Если пенсионер находится за границей, он должен обратиться в местное консульство Украины для получения информации и рекомендаций по процедурам идентификации и возобновлению пенсионных выплат.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!