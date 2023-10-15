Деяких працюючих пенсіонерів можуть позбавити виплат: Як не втратити гроші

Пенсіонерам, які після отримання пенсії продовжують працювати, важливо знати, що не всі з них мають право на одночасне отримання пенсійних виплат. Існує виняток, який стосується питання правильної процедури в таких випадках.

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Пенсійний фонд повідомив, що закон вимагає від пенсіонера повідомити про своє працевлаштування або звільнення з роботи (це визначено в статті 16 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування України"). Це зумовлено тим, що право на пенсійні виплати і їх розмір у багатьох випадках залежать від статусу пенсіонера як "працюючого" чи "непрацюючого".

Зокрема, пенсію за вислугу років призначають у момент завершення трудової діяльності, яка надає право на цей вид пенсії. Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років повертається на роботу, яка дає право на такий вид пенсії, то виплату пенсії припиняють. Пенсійні виплати відновлюються лише з дня звільнення з роботи.

Ця процедура необхідна для відповідності законодавству та правильного нарахування пенсійних виплат. Тому пенсіонерам варто бути обізнаними з цими правилами та вчасно повідомляти відповідні органи про зміни у своєму статусі щодо працевлаштування та припинення роботи.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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