Некоторые работающие пенсионеры могут лишить выплат: Как не потерять деньги

Пенсионерам, которые после получения пенсии продолжают работать, важно знать, что не все из них имеют право на одновременное получение пенсионных выплат. Есть исключение, касающееся вопроса правильной процедуры в таких случаях.

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Пенсионный фонд сообщил, что закон требует от пенсионера сообщить о своем трудоустройстве или увольнении с работы (это определено в статье 16 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании Украины"). Это обусловлено тем, что право на пенсионные выплаты и их размер во многих случаях зависят от статуса пенсионера как работающего или неработающего.

В частности, пенсию за выслугу лет назначают в момент завершения трудовой деятельности, предоставляющей право на этот вид пенсии. Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет возвращается на работу, дающую право на такой вид пенсии, выплату пенсии прекращают. Пенсионные выплаты возобновляются только со дня увольнения с работы.

Эта процедура необходима для соответствия законодательству и правильному начислению пенсионных выплат. Поэтому пенсионерам следует знать эти правила и своевременно уведомлять соответствующие органы об изменениях в своем статусе относительно трудоустройства и прекращения работы.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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