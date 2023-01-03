Деякі українці будуть змушені заплатити податок за своє авто: кого це стосується

Податок на автомобіль - хто має платити податки на авто та яка сума податку на авто

Деякі українці мають сплатити податки за свої автомобілі в 2023-му. Декому доведеться віддати 25 тис. до бюджету.

Проте є це стосується не всіх машин, а лише тих, що не старші за п'ять років. Про це йдеться у 267 статті Податкового кодексу України, повідомляє OBOZREVATEL.

Зазначається, що вартість авто, за яке буде потрібно платити, становитиме 2,512 млн грн (375 мінімалок.

Згідно з Податковим кодексом, зараз ставку транспортного податку встановлено на рівні 25 тис. грн у календарний рік за кожен автомобіль, який підпадає під оподаткування.

Якщо транспортний засіб придбано протягом року, то цей податок сплачується від місяця права власності на такий момент, тобто проведена реєстрація машини. Протягом місяця з дня виникнення права власності на ТЗ потрібно подати декларацію, а податок сплачуються від того місяця, у якому виникло таке право.

Що буде, якщо не платити податок

Якщо за 60 днів не заплатити транспортний податок, то сума лише збільшуватиметься.

10% штрафу встановлюється, якщо податок оплачується в перші 90%;

20% штрафу – після 90 днів.

Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати як податкову заставу. Впродовж цього часу дозволено користуватися машиною, але продати чи подарувати не вийде.

Своєю чергою податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власнику ТЗ. Проте на практиці це не так часто відбувається. Частіше всього боржники платять за рахунками після податкової застави.

Якщо машина відсутня у списках

Якщо модель вашої машини відсутня у списках Податкової, то жодні податки платити не потрібно.

Хто платить, якщо машина куплена в середині року, чи продана

Якщо за 12 місяців у транспортного засобу було кілька власників, то суму податку мають розділити за кількістю місяців.

Чи платити податок, якщо автомобіль вкрали

Не потрібно сплачувати податок за ті місяці, що машина в розшук. Проте треба подавати заяву в поліцію, а вся інформація буде внесена до відповідних реєстрів.

Як платити податок на авто

Для оплати податку вказуються реквізити за місцем реєстрації власника, оскільки ці гроші поповнюють місцевий бюджет. Однак цю норму порушують і самі податківці.

Нагадаємо, згідно з державним бюджетом України, з 1 січня 2023 року для фізичних осіб-підприємців змінюються розміри єдиного соціального внеску та ліміти доходу.

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