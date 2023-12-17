Деякі українці можуть безкоштовно отримати різдвяні продуктові набори: куди звертатись

Громадська організація "Простір сім’ї" та харківська церква "Живого Бога" запрошують мешканців Харкова отримати продуктові набори до Різдва.

Щоб отримати продуктові набори, потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням. Після того, як ви заповните анкету, вам зателефонує співробітник організації і повідомить вам про місце і час видачі.

Читайте також: Які пенсійні виплати зростуть разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Організація попереджає, що заявок дуже багато, і подарунки будуть видаватися, поки не закінчаться на складі. Подарунки будуть видаватися харків’янам із таких категорій:

сім’ї з трьома і більше дітьми;

малозабезпечені сім’ї;

сім’ї військових;

сім’ї, які постраждали від війни;

пенсіонери;

сім’ї з дітьми віком до 14 років.

Ця ініціатива є ще одним прикладом того, як громадські організації в Україні допомагають жителям, які постраждали від війни. Важливо пам’ятати, що в цей складний час ми всі повинні допомагати один одному, щоб підтримати тих, хто найбільше цього потребує.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!