Некоторые украинцы могут бесплатно получить рождественские продуктовые наборы: куда обращаться

Общественная организация "Пространство семьи" и харьковская церковь "Живого Бога" приглашают жителей Харькова получить продуктовые наборы к Рождеству.

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Чтобы получить продуктовые наборы, нужно заполнить онлайн форму по ссылке. После того, как вы заполните анкету, вам позвонит по телефону сотрудник организации и сообщит вам о месте и времени выдачи.

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Организация предупреждает, что заявок очень много, и подарки будут выдаваться, пока не закончатся на складе. Подарки будут выдаваться харьковчанам из следующих категорий:

семьи с тремя и более детьми;

малообеспеченные семьи;

семьи военных;

семьи, пострадавшие от войны;

пенсионеры;

семьи с детьми младше 14 лет.

Эта инициатива является еще одним примером того, как общественные организации в Украине помогают пострадавшим от войны жителям. Важно помнить, что в это сложное время мы все должны помогать друг другу, чтобы поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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