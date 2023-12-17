Некоторые украинцы могут бесплатно получить рождественские продуктовые наборы: куда обращаться
Общественная организация "Пространство семьи" и харьковская церковь "Живого Бога" приглашают жителей Харькова получить продуктовые наборы к Рождеству.
Чтобы получить продуктовые наборы, нужно заполнить онлайн форму по ссылке. После того, как вы заполните анкету, вам позвонит по телефону сотрудник организации и сообщит вам о месте и времени выдачи.
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Организация предупреждает, что заявок очень много, и подарки будут выдаваться, пока не закончатся на складе. Подарки будут выдаваться харьковчанам из следующих категорий:
- семьи с тремя и более детьми;
- малообеспеченные семьи;
- семьи военных;
- семьи, пострадавшие от войны;
- пенсионеры;
- семьи с детьми младше 14 лет.
Эта инициатива является еще одним примером того, как общественные организации в Украине помогают пострадавшим от войны жителям. Важно помнить, что в это сложное время мы все должны помогать друг другу, чтобы поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается.
Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.
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