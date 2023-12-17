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Деякі українці можуть безкоштовно отримати різдвяні продуктові набори: куди звертатись

Ігор Романько

Як отримати безкоштовний різдвяний продуктовий набір

Громадська організація "Простір сім’ї" та харківська церква "Живого Бога" запрошують мешканців Харкова отримати продуктові набори до Різдва.

Щоб отримати продуктові набори, потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням. Після того, як ви заповните анкету, вам зателефонує співробітник організації і повідомить вам про місце і час видачі.

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Організація попереджає, що заявок дуже багато, і подарунки будуть видаватися, поки не закінчаться на складі. Подарунки будуть видаватися харків’янам із таких категорій:

  • сім’ї з трьома і більше дітьми;
  • малозабезпечені сім’ї;
  • сім’ї військових;
  • сім’ї, які постраждали від війни;
  • пенсіонери;
  • сім’ї з дітьми віком до 14 років.

Ця ініціатива є ще одним прикладом того, як громадські організації в Україні допомагають жителям, які постраждали від війни. Важливо пам’ятати, що в цей складний час ми всі повинні допомагати один одному, щоб підтримати тих, хто найбільше цього потребує.

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