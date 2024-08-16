Деякі українці можуть отримати понад 10 тис. грн допомоги від ООН: кого стосується

ВПО та ті, хто вже повернувся до своїх домівок після евакуації, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. Вона буде виплачуватись завдяки фінансуванню від ООН.

Для того, щоб стати одержувачем допомоги від ООН, необхідно відповідати визначеним критеріям. Окрім цього, особа повинна належати до вразливої категорії. Про це пише 24 канал.

Вразливими вважаються родини, які:

складаються з одинокого батька або матері з дітьми до 18 років чи членами родини, яким більше 55 років;

включають осіб з інвалідністю або хронічними захворюваннями;

очолює одна особа чи декілька самотніх людей старше 55 років чи літнього віку при наявності дітей до 18 років.

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Право на отримання допомоги мають:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали протягом останніх шести місяців;

громадяни, які повернулись до свого постійного місця проживання, включаючи тих, хто повернувся з-за кордону.

Основною умовою для отримання цієї допомоги є відсутність фінансування від інших міжнародних організацій для сім’ї.

Варто відзначити, що допомога виплачується упродовж трьох місяців у розмірі 3 600 гривень щомісяця, що в сумі становить 10 800 гривень.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що деякі пенсіонери також можуть отримати виплати від ООН.

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