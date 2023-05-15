Деякі українці можуть отримати довічну знижку на оплату комуналки: подробиці

В Україні окрема низка громадян має право на доволі значну знижку для оплати комунальних послуг. Знижку у 75% можуть отримати учасники бойових дій незалежно від доходів.

Як повідомляє головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, таку знижку учасники бойових дій отримують довічно. Начальниця вінницького управління ПФУ Олена Корчака повідомила деталі отримання цієї субсидії.

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Корчака зауважила, що учасникам бойових дій надається право на 75% знижку вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання, незалежно від доходів.

Для того, щоб отримати знижку, українці зі статусом УБД мають подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Ці заяви з необхідними документами подаються до будь-якого сервісного центру ПФУ, або до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, або ЦНАПу. Аби подати документи дистанційно, можна скористатися сайтом Мінсоцполітики, або вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Пільги на ЖКП призначаються довічно, але є нюанс – якщо громадянин з УБД користується пічним опаленням та скрапленим газом для приготування їжі, то для отримання пільги саме на ці послуги потрібно звертатись щорічно.

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У ПФУ додали: "Пільговик зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. Тому, при зміні у складі сім’ї чи місця проживання, зміні в переліку послуг, на які здійснюється призначення пільг, необхідно повторно подати заяву з урахуванням нових обставин, що впливають на надання пільг".

Також, якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій, проте з-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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