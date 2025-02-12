Дехто з українців залишиться без держдопомоги з 1 березня: кого стосується

Деякі громадяни України більше не отримуватимуть виплати в межах програми "Прихисток". Нові правила почнуть діяти з 1 березня 2025 року.

На даний момент ця виплата становить 450 гривень на одну особу щомісяця. Про це інформує "24 Канал" із посиланням на громадську організацію "ВПО України".

Нагадаємо, у межах програми "Прихисток" власники житла отримують відшкодування за безкоштовне тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб.

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"З 1 березня 2025 року компенсація буде призначатися на шість місяців і автоматично продовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації", – зазначають у громадській організації.

Починаючи з 1 березня, виплати припинятимуться у таких випадках:

якщо переселенець перебуває за кордоном понад 30 днів безперервно;

у разі виявлення неправдивих даних під час перевірки;

якщо ВПО придбали або безкоштовно отримали житло протягом трьох місяців до подання заявки на компенсацію;

якщо Пенсійний фонд отримав інформацію, що переселенець понад 30 днів не проживає за вказаною адресою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про допомогу в 7 тисяч грн для українців.

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