Дехто з українців втратить пенсію у 2025 році: уряд визначив перелік причин

У 2025 році Пенсійний фонд України припинить виплату пенсій певним громадянам. Це рішення стосуватиметься осіб, які підпадають під певні причини, список яких був раніше визначений урядом.

Так, деякі пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, можуть втратити свою пенсію. Про це пише "24 Канал" з посиланням на 40 статтю бюджету України на 2025 рік.

Зауважте, що кошти не можуть бути вилучені з рахунків, якщо на них накладено арешт або інші обмеження.

Читайте також: Чи зросте мінімальна пенсія у 2025 році: відповідь ПФУ

Причини, через які ПФУ може припинити виплату пенсії деяким громадянам:

якщо на банківському рахунку не було жодних операцій протягом останнього року (зняття коштів, переведення тощо);

якщо особа не пройшла необхідну фізичну ідентифікацію вчасно.

"Ощадбанк" буде відповідати за повернення коштів, зокрема залишку на 1 січня 2025 року.

Варто також зауважити, що особа може відновити отримання пенсії. Для цього їй слід звернутися до Пенсійного фонду або "Ощадбанку" з відповідною заявою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні незабаром проведуть масштабне підвищення всіх пенсій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!