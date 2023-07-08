Деякі українці у липні отримають пенсії на 1000 грн більше

В Україні з 1 липня низка пенсіонерів отримає більші виплати. Для них автоматично збільшать пенсії на 1000 гривень.

Індексація відбудеться автоматично, без звернення громадян. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зокрема, перерахунок пенсії провели для 19419 пенсіонерів. У середньому виплати зросли на 1020,71 грн. Серед них 16 989 особам, яким пенсії призначено відповідно до Закону України “Про державну службу", виплати підвищили в середньому на 1046,70 грн.

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Ще 659 пенсіонерів, відповідно до Закону України “Про статус народного депутата України", отримають підвищення у розмірі 1450,98 грн. 1574 осіб, відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування", отримають пенсію більшу в середньому на 634,89 грн.

Також 197 пенсіонерів, які отримують виплати відповідно до Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність", отримають надбавку у розмірі 422,51 грн.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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