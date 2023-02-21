Деяким пенсіонерам роздадуть павербанки та вітаміни: хто отримає допомогу

В Україні громадяни пенсійного віку можуть отримати нематеріальну допомогу. Їм видаватимуть вітамінні комплекси та павербанки.

Як повідомляється у Телеграм-каналі ініціативи "ЯМаріуполь", вітаміни та павербанки видаватимуть від міжнародних організацій, що підтримують громадян України, які постраждали від воєнних дій. Насамперед це стосуватиметься маріупольців віком 80+.

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"У центрах "ЯМаріуполь" проходить проєкт з вітамінізації! Маріупольці віком 80+ отримують вітамінні комплекси та повербанки. Вже дано старт новій акції підтримки. Планується видати 1 100 наборів. Мета – оздоровити маріупольців поважного віку, посиливши їх імунітет у весняний період. А також видати повербанки, щоб забезпечити їх стабільним зв'язком з рідними та екстреними службами", – йдеться у повідомленні.

Незабаром планується розширити проєкт на дітей та літніх людей 60+.

Важливо: видача наборів проходить за попереднім дзвінком адміністратора.

Нагадаємо, центри підтримки "ЯМаріуполь" працюють по всій Україні. Їхня мета – надати комплексну підтримку, адаптувати на новому місті повернути до життя жителів Маріуполя та Маріупольського району.

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У кожному центрі надають гуманітарну, юридичну, соціальну, психологічну та медичну допомогу. Також фахівці шукають варіанти з працевлаштування та тимчасового розміщення.

У цих соціальних центрах маріупольці можуть звернутися з будь-яким питанням та отримати відповідну консультацію.

Звертатися за допомогою можна через контакт-центр. Телефони: (050) 345 1555, (067) 345 1555 (графік роботи з 8:00 до 17:00).

Нагадаємо, у Мінсоцполітики, почали перевірку осіб, яким був наданий статус ВПО та які досі отримають виплати. Буде перевірятися законність отримання грошових коштів від держави.

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