Некоторым пенсионерам раздадут пауэрбанки и витамины: кто получит помощь

В Украине граждане пенсионного возраста могут получить нематериальную помощь. Им будут выдавать витаминные комплексы и пауэрбанки.

Как сообщается в Телеграм-канале инициативы "ЯМариуполь", витамины и пауэрбанки будут выдаваться от международных организаций, поддерживающих граждан Украины, пострадавших от военных действий. В первую очередь это касается мариупольцев в возрасте 80+.

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"В центрах "ЯМариуполь" проходит проект по витаминизации! Мариупольцы в возрасте 80+ получают витаминные комплексы и пауэрбанки. Уже дан старт новой акции поддержки. Планируется выдать 1 100 наборов. Цель – оздоровить мариупольцев почтенного возраста, усилив их иммунитет в весенний период. А также выдать пауэрбанки, чтобы обеспечить их стабильную связь с родными и экстренными службами", – говорится в сообщении.

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В скором времени планируется расширить проект на детей и пожилых людей 60+.

Важно: выдача наборов производится по предварительному звонку администратора.

Напомним, центры поддержки "ЯМариуполь" работают по всей Украине. Их цель – оказать комплексную поддержку, адаптировать в новом городе вернуть к жизни жителей Мариуполя и Мариупольского района.

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В каждом центре оказывается гуманитарная, юридическая, социальная, психологическая и медицинская помощь. Также специалисты ищут варианты по трудоустройству и временному размещению.

В этих социальных центрах мариупольцы могут обратиться по любому вопросу и получить соответствующую консультацию.

Обращаться за помощью можно через контакт-центр. Телефоны: (050) 345 1555, (067) 345 1555 (график работы с 8:00 до 17:00).

Напомним, в Минсоцполитики, начали проверку лиц, которым был предоставлен статус ВПЛ и которые до сих пор получат выплаты. Будет проверяться законность получения денежных средств от государства.

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