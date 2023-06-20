Деяким пенсіонерам збільшили розмір виплат на 221 гривню: кому саме

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які отримують гроші на банківську картку, та збільшив виплати

Пресслужба Пенсійного фонду України повідомляє про проведений перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які отримують свої виплати на банківські картки. Згідно з цим перерахунком, розмір пенсій було збільшено на суму 221 гривні.

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Процедура перерахунку пенсій була проведена для понад 654,9 тисяч осіб, з яких понад 401 тисяча осіб отримала підвищення. Середнє збільшення становило 221,74 грн. Виплата перерахованих пенсій, які стосуються квітня та травня, розпочнеться у червні згідно з встановленими датами виплат для пенсіонерів, а також з доплатою за зазначені місяці.

Причиною перерахунку пенсій було урахування страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії для 537,5 тисяч українців. З цієї кількості пенсіонерів розмір пенсій було збільшено для 327,2 тисяч осіб, а середнє зростання становило 179,47 грн.

Крім того, перерахунок пенсій у зв'язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення або попереднього перерахунку пенсії було здійснено для 117,4 тисяч осіб. Додаткові витрати на виплату перерахованих пенсій оцінюються на близько 89 млн грн щомісячно, повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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