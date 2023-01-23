Деяким українцям дадуть 900 грн на оплату комуналки: як отримати гроші

Українці можуть отримати знижку у 900 грн на оплату комунальних послуг. Це стосується громадян, які прихистили у себе вимушених переселенців.

Допомогу держава надає тим громадянам, які є власниками житла та за умови, що у них відсутня заборгованість по оплаті житлово-комунальних послуг. Також серед умов – переселенці мають жити у вашій оселі безплатно.

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Якщо детальніше, то українці, що розмістили у себе вдома земляків, які мешкали на окупованих росіянами територіях, чи у зонах проведення бойових дій, під час опалювального сезону отримають 900 грн компенсацій.

Ця сума не впливатиме на ваш дохід, тож, якщо у вас була оформлена субсидія на оплату комуналки, то ви продовжите її отримувати.

Для того, аби отримати 900 грн, необхідно поселити та зареєструвати у себе вдома переселенців, потім сповістити це органи місцевого самоврядування за місцем проживання, або зареєструвати це через сайт https://prykhystok.gov.ua.

Також вам необхідно буде до 5-го числа кожного місяця інформувати орган місцевого самоврядування про кількість переселенців, які проживають у вас, та термін, протягом скількох днів ВПО жили в вашій оселі.

Виплата компенсацій власникам відбувається до 20-го числа кожного місяця.

Нагадаємо, під час війни люди, які втратили роботу, можуть отримати субсидії. Безробітна людина може звернутися за призначенням субсидії, якщо вона більше не може оплачувати житлово-комунальні послуги.

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