Некоторым украинцам дадут 900 грн на оплату коммуналки: как получить деньги

Украинцы могут получить скидку в 900 грн на оплату коммунальных услуг. Это касается граждан, приютивших у себя вынужденных переселенцев.

Помощь государство оказывает гражданам, которые являются собственниками жилья и при условии, что у них отсутствует задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Также среди условий – переселенцы должны жить в вашем доме бесплатно.

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Если подробнее, то украинцы, разместившие у себя дома земляков, проживавших на оккупированных россиянами территориях или в зонах проведения боевых действий, во время отопительного сезона получат 900 грн компенсаций.

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Эта сумма не будет влиять на ваш доход, и если у вас была оформлена субсидия на оплату коммуналки, то вы продолжите ее получать.

Для того чтобы получить 900 грн, необходимо поселить и зарегистрировать у себя дома переселенцев, затем известить это органы местного самоуправления по месту жительства или зарегистрировать это через сайт https://prykhystok.gov.ua.

Также вам необходимо будет до 5-го числа каждого месяца информировать орган местного самоуправления о количестве проживающих у вас переселенцев и сроке, в течение нескольких дней ВПЛ жили в вашем доме.

Выплата компенсаций владельцам производится до 20 числа каждого месяца.

Напомним, во время войны люди, потерявшие работу, могут получить субсидии. Безработный человек может обратиться за назначением субсидии, если он больше не может оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

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