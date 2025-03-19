Деяким українцям доводиться оплачувати комуналку за своїх сусідів: як таке можливо

У частини українців комунальні платежі "з'їдають" значну частку їхнього бюджету. Особливо неприємно, коли в рахунках раптово зростають показники споживання електроенергії чи води, хоча у вашому домогосподарстві нічого не змінювалося.

Це може статися з різних причин – від звичайної помилки в розрахунках до несанкціонованого підключення до вашої електромережі. На сайті "Новини.LIVE" розповіли, чому деяким українцям доводиться сплачувати за комунальні послуги замість свого сусіда.

Як перевірити, чи не відбувається крадіжка вашої електроенергії

Інколи українці опиняються в ситуації, коли змушені оплачувати комунальні послуги за інших, що спричиняє зайві витрати. Це може статися через такі причини:

недостатній контроль;

помилки в розрахунках;

некоректний облік заборгованостей.

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Іноді недобросовісні сусіди можуть підключитися до вашої електромережі, змушуючи вас оплачувати їхнє споживання. Щоб вчасно виявити таке несанкціоноване підключення, можна провести простий експеримент: увечері, коли сусіди активно користуються електроприладами, повністю вимкніть усі пристрої у своєму помешканні. Якщо лічильник і далі фіксує споживання, це може свідчити про крадіжку електроенергії.

Несанкціоноване використання електроенергії може стати підставою для подання позову з метою відшкодування завданих збитків. Виявити незаконне підключення допоможе встановлення "розумного" лічильника. Однак лише спеціалісти здатні точно визначити місце втручання та усунути його.

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Чому деяким українцям доводиться переплачувати за водопостачання

У кожному багатоповерховому будинку встановлено спільний лічильник, який фіксує загальний обсяг спожитої води. Водоканал обліковує всю подану воду, а мешканці зобов’язані її оплатити. Оптимальний варіант – коли в кожній квартирі є особистий лічильник, а його показники точно відповідають даним загального облікового приладу.

Магніти можуть як зупиняти, так і сповільнювати роботу лічильників. Їх використовують не тільки для водяних, але й для газових та електричних лічильників. Однак найчастіше їх застосовують саме для водомірів. У підсумку, через недобросовісного сусіда витрати лягають на всіх мешканців будинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які обставини звільняють від оплати за опалення в Україні.

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