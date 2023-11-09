Деяким українцям подвоять субсидію на опалювальний сезон: хто може розраховувати на допомогу

Українці, які не можуть опалювати свої житла газом, отримають подвоєний розмір субсидії на придбання твердого палива, повідомили в українському уряді

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про це, наголошуючи на тому, що цей крок став можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Багато українських сімей, які користуються твердим побутовим опаленням, вже отримують субсидію на закупівлю дров для опалювального сезону. Максимальний розмір такої субсидії для однієї сім'ї становить 7 тисяч гривень, але це часто недостатньо для повноцінного обігріву житла взимку. Таким чином, уряд вирішив збільшити розмір державної допомоги, щоб полегшити фінансове становище громадян.

"Відтепер граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тис. грн на рік для однієї родини", – зазначив прем'єр-міністр.

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